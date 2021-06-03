Самара, , 15:13 — REGNUM 71 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 64 993 случаев заражения этой инфекцией. При этом по области скончались 1990 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 15 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с инфекцией 62 054 человека, в том числе 59 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 июня в Самарской области за сутки выявили 74 случая заражения коронавирусом.