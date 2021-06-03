Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Заместитель главы государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина по строительству, включая строительство космодрома «Восточный», Юрий Росляк освобождён от занимаемой должности. Об этом 3 июня сообщил заместитель председателя правительства РФ вице-премьер Юрий Борисов в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Насколько знаю, заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности», — заявил он в интервью телеканалу РБК.

Кроме этого, вице-премьер отметил, что к данному вопросу планируется вернуться позже и на данную должность будет предложена другая кандидатура.

Помимо того, Борисов рассказал, что он у него имеется информация о том, что Следственным комитетом РФ выявлены серьезные нарушения на космодроме Байконур, на котором проживает большое число российских граждан.

«Средства, которые мы выделяли на модернизацию инфраструктуры, на поддержание жизнедеятельности города, тоже расхищены. Открыты уголовные дела, ряд ответственных сотрудников уже взяты под арест», — указал он.

«Эти негативные моменты сами по себе неприятны, потому что тратятся и разворовываются бюджетные средства», — также добавил Борисов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание «Коммерсант» сообщило, что два уголовных дела по махинациям на космодроме «Восточный» возбудило следственное управление СК России по Амурской области.