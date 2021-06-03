Берлин, , 15:09 — REGNUM Немецкая тюнинговая компания Manhart представила модернизированный седан BMW M3 Competition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выхлопная система M3 Competition была заменена тюнерами на компонент собственного производства с четырьмя наконечниками. Диаметр каждого из них равен 100 мм. Кроме того, специалисты компании установили клапан управления звуком мотора.

Также модернизации подверглась подвеска автомобиля. Для этого тюнеры оснастили её компонентами KW и H&R. Благодаря этим доработкам авто получило лучшую управляемость. Клиренс автомобиля спереди уменьшился на 30 мм, а сзади — на 10 мм. Также рестайлинговая модель выделяется фирменными колёсными дисками размером 21 дюйм. Покупателям доступны диски в золотом и чёрном цветах.

Мощность авто в ателье была увеличена с 510 л. с. (650 Нм) до 635 л. с. (780 Нм). До 200 км/ч спортивный седан разгоняется меньше чем за 10,5 секунды.

Ранее немецкая компания ABT Sportsline GmbH представила более мощную версию модели Audi SQ8. Производительность базового битурбированного силового агрегата V8 была увеличена с 507 л. с. (770 Нм) до 650 л. с. (850 Нм).

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