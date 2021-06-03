Брюссель, , 15:13 — REGNUM Решения глав государств и правительств стран ЕС по новым санкциям против Белоруссии будут реализованы в ближайшее время. Об этом официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Питер Стано заявил 3 июня на пресс-конференции в Брюсселе.

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«Работа продолжается, мы делаем все необходимое, чтобы как можно быстрее реализовать решение лидеров», — подчеркнул Стано.

Он отметил, что не может комментировать процесс подготовки санкций, но работа значительно продвинулась вперёд. В ЕК рассчитывают на конкретный результат в самом скором времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали Белоруссию за инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair, который 23 мая летел из Греции в Литву. Лайнер экстренно сел в Минске из-за сообщений о бомбе на борту, которые не подтвердились. После посадки был задержан блогер Роман Протасевич, основавший признанный в стране экстремистским телеграм-канал, и его подруга, гражданка РФ София Сапега.

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