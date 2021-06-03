Ташкент, , 15:06 — REGNUM Доля проблемных кредитов в банках Узбекистана выросла за первые четыре месяца 2021 года с 2,1% до 4,4%. Об этом сообщили в пресс-службе центрального банка республики.

По состоянию на 1 мая 2021 года общий объем кредитного портфеля составляет 292 трлн сумов ($27,7 млрд). Объем проблемных кредитов составляет 12,9 трлн сумов ($1,2 млрд). В начале года этот показатель составлял 2,1%.

Отмечается, что объем проблемных кредитов увеличился в десяти из 13 банков с государственной долей. В крупнейшем Узнацбанке этот показатель с начала года увеличился на 37%, до 2,6 трлн сумов ($246 млн).

Эксперты центробанка Узбекистана связывают рост проблемных кредитов с последствиями пандемии коронавируса.

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