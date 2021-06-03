Москва, , 15:05 — REGNUM В Москве численность безработных с октября 2020 года снизалась почти в пять раз, сообщил 3 июня вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«На 30 мая этого года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, составила 46,7 тысячи человек — это на 51,6% ниже уровня начала 2021 года и в 4,8 раза ниже, чем в начале октября прошлого года», — сказал он.

Ефимов отметил связь между снижением численности безработных и ростом экономики, а также спросом на рабочую силу.

Как рассказал глава руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, в Москве число вакансий на рынке труда за год выросло на 107%, в то время как число резюме почти не поменялось.