Уфа, , 15:06 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил предоставить ему подробный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту предоставления жителям села Подымалово Уфимского района Башкирии непригодного для проживания жилья. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

Отмечается, что доклад был запрошен после критики в СМИ хода расследования данного дела, которое было возбуждено по признакам халатности.

По версии следствия, администрация Дмитриевского сельсовета предоставила гражданам по договорам социального найма жилье, которое не пригодно для проживания.

«В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, назначен комплекс строительно-технических исследований, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что чиновника в Башкирии заподозрили в махинациях с квартирами для детей-сирот.