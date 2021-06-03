Санкт-Петербург, , 15:03 — REGNUM Принудительная вакцинация студентов в России не планируется, однако прорабатываются различные варианты вакцинации с учётом интересов обучающихся в вузах. Об этом «на полях» Петербургского международного экономического форума заявил «Интерфаксу» глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

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«У нас таких планов пока нет. Самые разные варианты, конечно, прорабатываются, но эту задачу каждый вуз индивидуально решает с учетом интересов студентов, их желания и возможности вуза», — сказал Фальков.

По его словам, необходимо создавать нужные условия для проведения вакцинации студентов, «но ни в коем случае не неволить [их]».