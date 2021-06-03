Париж, , 15:05 — REGNUM Фильм «Петровы в гриппе» российского режиссёра Кирилла Серебренникова вошёл в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля. Об этом на пресс-конференции в Париже 3 июня сообщил генеральный директор международного киносмотра Тьерри Фремо.

Он добавил, что не знает, сможет ли Серебренников приехать на фестиваль.

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Фремо уточнил, что в общей сложности отборочный комитет посмотрел более 2,8 тысячи фильмов, из которых отобрал для различных разделов конкурса 65 картин.

При этом свыше 20 кинолент вошли в основную программу. В их числе работы итальянского режиссёра Нанни Моретти «Три этажа», постановщика из США Шона Пенна «День флага», а также картина француза Леоса Каракса «Аннетт».

Гендиректор кинофестиваля подчеркнул, что из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции киносмотр будет сопровождаться строгими санитарными мерами, сообщает ТАСС. Так, для присутствуя на фестивале понадобится сертификат о прохождении двух этапов вакцинации препаратами, признанными в Евросоюзе, либо справки об отрицательном тесте на SARS-CoV-2, который необходимо будет делать во время киносмотра каждые 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Каннский кинофестиваль был отменён из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В нынешнем году международный киносмотр будет проходить на Лазурном берегу с 6 по 17 июля. Его жюри возглавил американский режиссер Спайк Ли.

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