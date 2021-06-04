4 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Санитарная опасность в современном мире остается крайне высокой, о чём свидетельствуют многочисленные исследования международных организаций. Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса COVID-19, вызвал опасения в повторении подобной трагедии и в связи с этим повышенный интерес к деятельности биологических лабораторий по всему миру.

Бишкек, , 09:00 — REGNUM Особенные опасения вызывает развернутая в последнее десятилетие правительством США сеть биологических санитарных станций на постсоветском пространстве. Подобные учреждения есть на Украине, в Грузии, Армении и государствах Средней Азии. Деятельность данных станций полностью контролируется военными структурами США и является закрытой для общественности.

Лаборатория Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом из открытых источников известно, что в данных лабораториях проводятся исследования смертельно опасных для человека бактерий и вирусов, что в условиях закрытости этих структур для общественного контроля порождает вопросы относительно истинных целей проведения подобных исследований и особенно к их безопасности.

В связи с этим 25 мая в Бишкеке по инициативе фонда культурного развития народов «Кочевник» состоялась международная конференция «Санитарные станции» Пентагона: система биолабораторий на постсоветском пространстве». В конференции приняли участие представители общественных объединений и партий из России, Киргизии, Казахстана, ДНР, США и Израиля. Все участники выразили необходимость объединения усилий в целях борьбы за ликвидацию этих объектов на территории бывших республик СССР. Модерировал мероприятие от лица межрегионального общественного движения «За демократию и права человека» Максим Вилков.

Первым с докладом выступил журналист и член комиссии в общественной организации «Справедливая защита» из Донецка (ДНР) Иван Копыл, который рассказал о действиях американских военных биологов на Украине и в Армении. Он напомнил, что в «Незалежной» сейчас размещено 16, а в Армении — 12 американских биологических лабораторий, работающих по программам Пентагона.

«После изучения документов напрашивается вывод о том, что как минимум там проводятся исследования двойного назначения. И действительно беспокоит непрозрачность этих центров, а также то, что результаты их работы не публикуются, а специалисты в лаборатории не допускаются. Также не выдерживает критики утверждение американцев о том, что якобы на данных объектах работают местные специалисты, так как оно опровергается официальным письмом DTRA армянской стороне о назначении нового руководителя биологической программы американского ведомства в республике. И этот документ датирован мартом 2018 года — за два месяца до прихода к власти Никола Пашиняна», — отметил Копыл.

Без объяснения причин американцы тогда поставили во главе военно-биологического проекта в Армении Брандта Сигеля, который ранее возглавлял лаборатории Пентагона в рамках DTRA на Украине.

«За всё время существования лабораторий на Украине и в Армении никаких научных достижений американские биологи публично не продемонстрировали, а результаты их исследований в открытых источниках нигде не публикуются», — заявил правозащитник.

Выступивший следом американский журналист антивоенных убеждений Скотт Шеффер полностью подтвердил тезисы предыдущего докладчика, отметив, что вместо использования научных исследований в деле борьбы с недугами, в том числе и с COVID-19, военные США применяют данные технологии против всего человечества, фактически осуществляя политику массового геноцида. Он нашел ряд ярких примеров из истории американского континента, говорящих за то, что данная практика будет применяться теперь в глобальных масштабах.

«Такое происходит не впервые в истории США. Так, нельзя забывать, как американский капиталистический класс в XIX веке использовал специальные токсические вирусы и заболевания, чтобы бороться с коренным населением, потому что они хотели завоевать большую часть территории страны. В итоге эти индейские народы были уничтожены и миллионы людей просто исчезли за короткое время. Затем они применяли биологическое оружие против мирного населения во время войны в Корее, и этот период в истории очень сильно скрывается в США и самой Южной Корее. И сейчас есть все основания утверждать, что Пентагон проводит большое количество операций в области вирусной войны», — сказал Шеффер.

Руководитель общественного фонда «Кочевник» Александр Собянин заявил о необходимости активного сопротивления планам по превращению республик бывшего СССР в полигоны по разработке, производству и испытаниям биологического оружия американскими военными. В качестве примера он привел успешный опыт таких протестов в Киргизии.

«Элиты тех стран, которые допустили к себе данные лаборатории США, опирались на две вещи: первое — на деньги, и второе — на безнаказанность. Когда в Киргизии вынашивались подобные планы строительства такой лаборатории, поднялись ветераны КГБ, Минобороны СССР, ветераны войны в Афганистане, которые поддержали ученых и общественников. И результат есть — лаборатория в итоге не появилась», — резюмировал успешный опыт гражданского движения в этой республике Александр Собянин.

Завершил конференцию журналист, руководитель движения «Социалистическое сопротивление Казахстана» Айнур Курманов. В своем докладе рассказал подробности работы американских военных биологов на территории Казахстана, которая началась с середины 90-х годов, когда Пентагон стал финансировать различные программы исследований. На данный момент кроме военно-биологической Центральной референс-лаборатории в Алматы действуют еще несколько бывших советских НИИ, всецело финансируемые из бюджета министерства обороны США. И их надо рассматривать в качестве военных баз Пентагона, с которых могут наноситься удары в отношении России и Китая.

В заключении конференции организаторы выразили надежду, что совместная работа общественных сил на постсоветском пространстве поможет остановить проекты, подобные биолабораториям США.