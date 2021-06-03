Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM У молодежи огромный запрос на то, чтобы получить возможность прямого контакта с людьми, которые сегодня меняют мир. Она разрушает стереотипы представлений о себе как о поколении TikTok и готова к открытому диалогу на самые серьезные темы. Миссия обновленного Российского общества «Знание» — создать фундамент для того, чтобы человек мог самосовершенствоваться и быть счастливым, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая в интерактивной студии общества «Знание» на ПМЭФ-2021.

Масштабная перезагрузка общества «Знание», старейшей в России массовой просветительской организации, была запущена по инициативе президента РФ весной этого года. По словам Сергея Кириенко, главная задача на сегодня — сделать научные и профессиональные знания доступными каждому человеку в любом регионе страны. Российское общество «Знание» призвано стать проводником уникальной информации, которой обладают научное, экспертное и бизнес-сообщество. Причем необходимо донести ее до широкой аудитории в современном цифровом формате, говорить о самых сложных материях ярко, живо и доходчиво.

Участие в ПМЭФ-2021 для Российского общества «Знание» стало вторым крупным шагом на пути системного преобразования. На прошедшем 20−22 мая в 8 городах страны Марафоне «Новое Знание» были с успехом опробованы новые форматы просветительской работы — встречи и лекции, открытые уроки и мастер-классы, видеоэкскурсии, научные опыты, конкурсы и интерактивное общение зрителей с более чем 170 известными личностями, которые выступили в качестве спикеров.

«Для молодых людей интересна возможность не просто послушать монолог значимого эксперта, а вступить с ним в диалог. Они хотят задавать вопросы и сами выбирают темы, которые им интересны», — сказал Сергей Кириенко.

Количество просмотров трансляций Марафона в Интернете уже превысило 70 миллионов и продолжает расти, пользователи социальных сетей оставили к таким сюжетам более 4 миллионов позитивных комментариев. Как сообщил Сергей Кириенко, общество «Знание» учредило специальные призы для лекторов, выступления которых набрали более миллиона просмотров — таких спикеров уже 18 человек. Это яркие представители самых разных сфер — искусства, культуры, науки, государственного управления и др. Их награждение запланировано на полях Петербургского международного экономического форума.

Марафон показал, что молодые люди готовы и способны к диалогу на сложные и важные темы — об этом можно было судить по реакции аудитории на выступления, к примеру Михаила Мишустина, Сергея Лаврова, Германа Грефа, Дмитрия Пескова, Николая Цискаридзе. Молодые люди задают содержательные, острые вопросы, им по-настоящему интересно.

«Нельзя сказать, кто с таких встреч выходит более мотивированным и воодушевленным, кто больше выигрывает — слушатели или сами лекторы», — сказал Сергей Кириенко.

В ходе Петербургского международного экономического форума такой формат открытого диалога признанных профессионалов с молодежной аудиторией также очень востребован. По словам Сергея Кириенко, для экспертов, которых приглашают в студию общества «Знание», это тоже своего рода вызов: «если ты не можешь за 10−15 минут объяснить самую сложную тему детям, значит, ты сам чего-то недопонял».

Даже самые занятые люди и персоны мирового уровня с азартом и удовольствием участвуют в таких интервью, проводят лекции, общаются со школьниками.

Для обновленного общества «Знания» именно такой стиль станет традицией. Как пояснил Кириенко, планируется проводить марафоны и фестивали постоянно и во всех регионах страны, а в качестве лекторов привлечь около 10 тысяч признанных профессионалов, людей одаренных и нестандартно мыслящих. А также персон, чья «история успеха» сможет мотивировать молодежь к тому, чтобы выбрать свой собственный путь. При этом, считает он, нужно использовать все возможные каналы продвижения знаний, во всех сферах, где человек привык общаться и получать информацию — от привычных вузовских аудиторий, научных конференций, до телеканалов и соцсетей. В год планируется проводить около 12 тысяч лекций. Будет запущена система отбора самых талантливых лекторов из регионов и развития одаренной молодежи.

На площадке ПМЭФ общество «Знание» уже заключило ряд соглашений с крупными предпринимательскими и общественными структурами, высшими учебными заведениями о совместной деятельности. Ее форматы будут самыми разными, в зависимости от того, насколько они востребованы аудиторией.

«Все сейчас происходит впервые. Как будет дальше, поймем по отзывам, пожеланиям наших слушателей. Они не просто участники наших больших проектов — они их соавторы. Работа предстоит огромная и очень важная для будущего нашей страны», — отметил Сергей Кириенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, основная задача которой — просветительская работа. Действует с 2016 года. 21 апреля 2021 года в ходе Послания Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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