Белгород, 3 июня 2021, 15:20 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали 3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и президент Агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник. Компания инвестирует в биобезопасность региона 1,9 млрд рублей.
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По словам врио губернатора, центральным направлением договоренностей станет реализация проекта по улучшению условий содержания поголовья сельскохозяйственных животных и повышению уровня биобезопасности на действующих площадках компании.
Планируется также, что на базе корочанского филиала агрохолдинга будет создан центр экспорта продукции свиноводства.