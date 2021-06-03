Белгород, , 15:20 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали 3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и президент Агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник. Компания инвестирует в биобезопасность региона 1,9 млрд рублей.

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По словам врио губернатора, центральным направлением договоренностей станет реализация проекта по улучшению условий содержания поголовья сельскохозяйственных животных и повышению уровня биобезопасности на действующих площадках компании.

«Инвестиции позволят создать в сельской местности региона новые постоянные рабочие места с достойным уровнем зарплаты и полным социальным пакетом. Также продолжим сотрудничать с агрохолдингом в сфере развития агропромышленного комплекса, инвестиций, благоустройства территорий населённых пунктов», — написал врио на своей странице в социальной сети.

Планируется также, что на базе корочанского филиала агрохолдинга будет создан центр экспорта продукции свиноводства.