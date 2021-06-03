Тюмень, , 14:58 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 июня коронавирусом заразились 36 935 человек, выздоровели 35 424 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 3 июня скончался 591 пациент с COVID-19, что на восемь человек больше, чем днём ранее.