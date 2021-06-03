Нью-Йорк, США, , 14:58 — REGNUM Netflix закрыл супергеройский телесериал «Наследие Юпитера» после первого сезона. Об этом сообщило издание Deadline.

Вместо продолжения «Наследия Юпитера» сервис планирует снять другой сериал в той же фантастической вселенной. Он будет называться Supercrocks и расскажет о команде суперзлодеев, планирующих совершить «ограбление века».

«Наследие Юпитера» — это фантастический сериал, основанный на одноимённой серии комиксов от издательства Image Comics. Шоураннером проекта выступил Стивен Денайт.

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