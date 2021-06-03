Киев, , 15:04 — REGNUM Польша готова помочь Украине обрести «газовую независимость» от Газпрома. Об этом заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий в интервью изданию «Главком».

"В скором будущем мы станем полностью независимыми от газоснабжения Газпрома. И если будет заинтересованность со стороны Украины, мы готовы помочь вашей стране тоже быть независимыми от Газпрома», — сказал он.

Цихоцкий призвал Украину уже сейчас начинать работу с Польшей, поскольку после запуска газопровода «Северный поток — 2» транзит российского газа через Украину неизбежно упадёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что без долгосрочного контракта на транзит российского газа газотранспортная система Украины становится не рентабельной.

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