Сеул, , 15:00 — REGNUM В Южной Корее выявили пять дополнительных случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, во всех пяти случаях коронавирусом заразились лица в возрасте 70−80 лет (три женщины и два мужчины).

В общей сложности в стране зафиксировано девять случаев заражения после вакцинации от COVID-19.

В управлении отметили, что число подобных случаев будет увеличиваться по мере увеличения числа вакцинированных.

По состоянию на 00:00 3 июня в Южной Корее первую дозу вакцины получили 6,7 млн человека, а обе дозы вакцины — 2,2 млн человек.

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