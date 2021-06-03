Рим, , 14:57 — REGNUM 3 июня в столице Италии прошло торжественное открытие 18-го фестиваля польской культуры Corso Polonia. Организатором мероприятия выступает Польский институт в Риме. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Программа фестиваля в этом году включает показ фильмов польских режиссеров, книжные выставки и ярмарки польских авторов. Изюминкой станет встреча с польской писательницей Ольгой Токарчук, которая стала лауреатом Нобелевской премии по литературе», — сообщил журналистам директор фестиваля и Польского института в Риме Лукаш Папротний.

По словам директора, из-за санитарных ограничений, действующих в Италии, фестиваль пройдет в гибридной форме — часть мероприятий пройдут очно, часть — заочно. Однако преобладать будут все же online-траснляции.

«Удаленный формат даже повышает шансы охватить большую аудиторию, чем обычно», — заключил организатор.