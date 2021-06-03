Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Примерно 40 млн кв. метров недвижимости планируется построить в Москве в рамках комплексного развития территорий, сообщил 3 июня вице-мэр Москвы Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он рассказал о проекте «Индустриальные кварталы», в рамках которого планируется комплексное развитие около 2 тыс. гектаров бывших промзон.

По словам Ефимова, потенциальный объём строительства составит «около 40 млн кв. м как торговых, так и промышленных, так и офисных помещений».

«Безусловно, будет часть жилищного строительства», — пояснил вице-мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы планируют привлекать средства у финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

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