Томск, , 14:56 — REGNUM Первый в России технологический полигон для добычи «трудной» нефти будет создан в Томской области. Об этом 3 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились в соглашении томский губернатор Сергей Жвачкин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

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Как уточнили ИА REGNUM в областном правительстве, в регионе планируют создать первый в РФ техполигон для тестирования и внедрения передовых инструментов поиска запасов доюрского комплекса. Для профильных исследований и прикладных разработок намерены создать лаборатории.

Кроме того, Жвачкин и Дюков договорились о развитии цифровой платформы проекта «Палеозой». Инновационное решение будет включать виртуальную модель полигона, онлайн-базу данных по всем исследованиям и опытно-промышленным испытаниям.

Добавим, подписанный на полях ПМЭФ документ дополняет меморандум о технологическом партнерстве 2019 года.

По словам томского губернатора, поиск новых эффективных технологий добычи «трудных» углеводородов — это задача масштабов страны.

«Наши томские учёные и производственники имеют все шансы решить эту задачу вместе с мощным научно-технологическим блоком компании «Газпром нефть», — отметил он.

Напомним, проект «Палеозой» направлен на разработку инструментов поиска углеводородов в доюрских залежах. Он позволит ежегодно дополнительно добывать в Томской области до 1,3 млн тонн «трудной» нефти с 2025 года. Суммарные инвестиции компании в проект составят 1,4 млрд рублей до 2023 года.

По данным специалистов, запасы палеозойской нефти на территории Западной Сибири оцениваются в более чем 26 млрд тонн. Разработка и тиражирование инструментов обнаружения палеозойских залежей в перспективе позволит нарастить объём ежегодной добычи палеозойской нефти на территории этой части России до 18 млн тонн.

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