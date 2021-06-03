Москва, , 14:53 — REGNUM Политические власти РФ заинтересованы в том, чтобы цены не росли, но глава Минфина РФ Антон Силуанов и руководитель Банка России Эльвира Набиуллина хотят добиться обратного результата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал спор Силуанова и Набиуллиной по поводу необходимости регулирования цен и самого факта этого регулирования.

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«Эти люди явно живут в каком-то другом мире. Не в том, в котором живет население России и существует ее экономика, — сказал Хазин. — Но вопрос о том, пришли ли российские власти к необходимости регулировать цены, очень сложный. Потому что российские политические власти заинтересованы в том, чтобы цены не росли, а Набиуллина и Силуанов заинтересованы в том, чтобы цены росли. Во-первых, потому что это неминуемо вызывает рост объема финансовых спекуляций. Во-вторых, это увеличивает вероятность массовых выступлений граждан. А Набиуллина и Силуанов как представители либерального Запада в этом кровно заинтересованы. По этой причине описывать то, что они говорят про экономику, бессмысленно. Они не обсуждают реальность и не рассуждают о том, как что-то сделать. Они занимаются тем, что пытаются отвлечь внимание от своих целей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина предостерегла от продолжения политики регулирования цен, а Силуанов заявил, что в РФ административного регулирования цен нет.