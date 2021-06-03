Ярославль, , 14:53 — REGNUM Правительство Ярославской области не поддерживает развитие ювелирного кластера в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил известный ярославский ювелир, член правления Торгово-промышленной палаты региона Николай Балмасов.

Работы мастерской Николая Балмасова Страница Николая Балмасова в Facebook

Поводом для такого заявления стал отказ от помощи правительства в участии в Петербургском международном экономическом форуме.

«На меня вышли представители администрации региона с целью закупки моих работ для торговли в период экономического форума. Я предложил за свой счёт привезти свои работы на форум, оплатить проживание и питание в гостинице. Нужно было место и две стандартных витрины. Как правило, наличие уникальной составляющей на стенде региона увеличивает число обративших внимание на стенд», — рассказал Николай Балмасов.

Ответ на предложение пришёл от заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева. По словам Балмасова, работы известного ювелира власти посчитали не соответствующими тематике форума.

«В рамках выставки на форуме будут представлены наиболее передовые инновационные проекты, реализуемые в регионах России, а на — стендах продукция, являющаяся результатом научных инновационных и промышленных достижений ведущих предприятий и научных центров субъектов Российской Федерации. Размещение и презентация авторских ювелирных изделий не представляется возможной по причине того, что не соответствует общей концепции целям и задачам форума», — приводит ювелир ответ заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева.

Ювелир и предприниматель увидел в отказе тенденцию. По его словам, власти региона не желают поддерживать это направление искусства и бизнеса.

«В Ярославской области сложился кластер (без малейшей помощи региональной власти) ювелирно-эмальерного искусства мирового уровня. Ни один из сменяющихся губернаторов на это не обратил внимание. Сейчас тяжело. Есть проблемы с продажами работ, 1,5 года пандемия, границы закрыты. Обращение для участия было вызвано именно этой ситуацией. Я заботился не о самом себе, а о множестве участников этого кластера, общее число которых приближается к тысяче человек», — рассказал Николай Балмасов.

Ярославская делегация начала работу на ПМЭФ без ювелиров. Региональные власти власти традиционно делают ставку на сотрудничество с крупным бизнесом и госкорпорациями.

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