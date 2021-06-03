Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов во время делового завтрака на ПМЭФ поспорили о СМИ-иноагентах.

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Захарова отметила, что в Соединенных Штатах притесняют российские СМИ, а отечественный закон о СМИ-иноагентах стал ответной мерой на аналогичный принятый в США.

В свою очередь Венедиктов заявил, что он, как «нормальный гражданин», критикует свое правительство, а не «правительство США или Люксембурга». Захарова ответила ему, что когда речь идет о международных отношениях, «вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи — это неграмотно».

После этого Венедиктов несколько раз перебил Захарову, на что она сказала: «Вы не на «Эхе Москвы», а на деловом завтраке». «Вот и завтракайте, а я буду говорить», — сказал ей главред «Эха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форум, что государство не имеет никакого отношения к закрытию в России внесённого в реестр СМИ-иноагентов онлайн-издания VTimes (является СМИ — иностранным агентом).

Она предположила, что может быть спонсоров смущает то, что «у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру», а спонсоры «не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода».

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