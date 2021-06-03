Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM В Гатчинской больнице Ленинградской области добавили 62 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Также в ближайшее время могут быть открыты дополнительные койки в Бокситогорской больнице.

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Необходимость в дополнительных койках появилась в связи с увеличением количества заболевших после майских праздников, отметили в областном комздраве. На сегодня в Ленинградской области развернуто 850 коек для лечения ковида, из них свободными остаются 155.

За последние сутки в Ленобласти выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлению 89 человек. За сутки скончались 13 пациентов.

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