Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 14:52 — REGNUM В Гатчинской больнице Ленинградской области добавили 62 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Также в ближайшее время могут быть открыты дополнительные койки в Бокситогорской больнице.
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Необходимость в дополнительных койках появилась в связи с увеличением количества заболевших после майских праздников, отметили в областном комздраве. На сегодня в Ленинградской области развернуто 850 коек для лечения ковида, из них свободными остаются 155.
За последние сутки в Ленобласти выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлению 89 человек. За сутки скончались 13 пациентов.
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