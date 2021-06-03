Москва, , 14:50 — REGNUM Назначены дата и место проведения суда по уголовному делу отца и сына Арашуковых. Верховный суд России назначил заседание на утро 15 июня. Местом слушаний выбрана Москва, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Напомним, ранее Генпрокуратура выступила с ходатайством о переносе судебного разбирательства по делу Арашуковых из Карачаево-Черкесии, откуда они родом, в столицу России. Надзорный орган попросил о переносе, считая, что в родной республике на ход судебного процесса могут оказать влияние приближенные к семье Арашуковых.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. В этот же день задержали в Санкт-Петербурге его отца — Рауля Арашукова — экс — советника главы «Газпром межрегионгаза». Их обвиняют в создании преступной группировки с целью хищения газа у ПАО «Газпром». Сумма похищенного составляет около 30 млрд рублей.

Помимо этого, как считает следствие, они причастны к двум убийствам политических и общественных деятелей в Карачаево-Черкесии.

Читайте также: Генпрокуратура направила в суд уголовное дело отца и сына Арашуковых