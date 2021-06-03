Тбилиси, , 14:52 — REGNUM Группа депутатов парламента Грузии создала новую оппозиционную фракцию. Об этом 3 июня на брифинге объявил лидер блока партий «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Он сообщил, что фракцию назовут в честь реформ, которые должны быть проведены в Грузии по условиям соглашения между властями страны и оппозиции, подписанного при активном участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля — «Группа реформ Шарля Мишеля».

«Каждый из нас, взял на себя партийную и индивидуальную ответственность, что сделает все, будет использовать все рычаги парламентской работы для выполнения всех пунктов, которые упомянуты и связаны с фундаментальными реформами для демократического развития в нашей стране», — сказала глава новой фракции, председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе.

Сообщается, что в новое объединение вошёл бывший лидер партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе. Также во фракцию вступили Паата Манджгаладзе, Тариэл Накаидзе, Теона Акубардия, Серго Чихладзе и Зура Джапаридзе.

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