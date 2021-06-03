Волгоград, , 15:18 — REGNUM В Волгоградской области 3 июня подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, что на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 60 тысяч. Скончались семь человек в возрасте от 41 до 82 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 60 065 случаев заболеваний COVID-19. Выздоровели 57 299 человек, из них 92 пациента выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1334 жителя.

Продолжают лечение, в том числе амбулаторно, 1432 человека.