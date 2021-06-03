Москва, , 14:48 — REGNUM В мире наблюдается тенденция к втягиванию стран в новую холодную войну. Об этом в интервью RT заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время. Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на «своих» и «чужих» при том, что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник», — сказал Фомин.

По его словам, международное право вытесняется новым порядком, в рамках которого всё основано «на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и придумал этот порядок».