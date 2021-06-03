Нур-Султан, , 14:47 — REGNUM Уровень Каспийского моря снизился до критически низкого уровня в минус 28,23 метра по Балтийской системе координат. Об этом 3 июня заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на международном экологическом конгрессе ECOJER.

По его словам, уровень моря с 2006 по 2020 год снизился на один метр, что существенно повлияло на береговую линию на территории Казахстана. Отметка в минус 28,5 метра является критической для экосистемы Каспийского моря, добавил министр.

Мирзагалиев также остановился на повышении средней температуры в Казахстане. За последние сто лет среднегодовая температура в республике выросла на 1,37 градуса. Министр отметил, что это приводит к проблеме с водными ресурсами.