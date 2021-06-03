Сан-Матео, США, , 14:46 — REGNUM Американская студия PixelOpus работает над новой игрой для консоли PlayStation 5. Об этом разработчики рассказали 3 июня на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Pixelopus/status/1400268392376913920

Представители студии сообщили, что сейчас они ищут новых сотрудников для разработки проекта. Подробности о будущей игре пока не сообщаются.

Добавим, что студия PixelOpus наиболее известна созданием приключенческого экшена Concrete Genie. Игра рассказывала о мальчике, который при помощи волшебной краски научился оживлять свои рисунки.

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