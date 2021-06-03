Уфа, , 14:48 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров подарил рысака жителю Башкирии, который лишился своей лошади в результате столкновения легковушки с повозкой. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба администрации Мечетлинского района республики.

Сообщается, что ранее во время поездки в Мечетлинский район Хабиров дал обещание местному жителю, который лишился в результате ДТП лошади, что подарит ему рысака.

Отмечается, что заместитель главы администрации Мечетлинского района Гульназ Кадырова от имени Хабирова передала сельчанину двухгодовалого рысака орловской породы.

«Рысак по кличке «Забава» темпераментный и резвый. Теперь Марселю Магасумьяновичу предстоит приручить его», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 мая в Башкирии на 3 км автодороги Новомуслимово-Емаши-Карлыханово легковушка столкнулась с гужевой повозкой с пятью пассажирами. Все пять сельчан серьезно пострадали. У 65-летней женщины была зафиксирована травматическая ампутация стопы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Башкирии пообещал помочь пострадавшим при ДТП с гужевой повозкой