Канны, Франция, , 14:47 — REGNUM Три фильма от России попали в программу 74-го Каннского кинофестиваля. Список был опубликован 3 июля на сайте конкурса.

В основном конкурсе заявлена работа Кирилла Серебренникова под названием «Петровы в гриппе» (2020 год), снятая по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». В секции «Особый взгляд» представлены киноленты Киры Коваленко «Разжимая кулаки» и «Дело» Алексея Германа-младшего.

ИА REGNUM напоминает, что 74-ый Каннский кинофестиваль пройдёт с по 17 июля 2021 года. Он должен был состояться еще в мае 2021 года, однако, был перенесён из-за пандемии.

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