Москва, , 14:44 — REGNUM В Госдуме видят правовую коллизию в предложении штрафовать за превышение автомобилистами средней скорости.

«Ситуация абсурдна сама по себе. Один может сначала лететь на отрезке контрольного участка под 160 км/ч, затем остановиться на заправке, а на выходе в итоге показать среднюю скорость ниже штрафуемой. А второй в какой-то момент неумышленно превысит на 5 км/ч, но камера усреднит до нарушения и штрафа. При этом степень и угроза общественной опасности в обоих случай несопоставима». — рассуждает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Другими словами, делает он вывод, «правовая коллизия налицо, но ведомства-инициаторы в данном случае идут по пути округления ситуации не в пользу водителей».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, информирует портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фото — видеофиксации «Око».

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