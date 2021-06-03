Курган, , 14:42 — REGNUM В Курганской области к 3 июня подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом. Из них 22 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 35 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 3 июня выявлен 21 501 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечился 20 431 человек, скончались 420 пациентов с COVID-19.