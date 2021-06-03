Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Издание Game Informer выпустила ещё один геймплейный трейлер игры Psychonauts 2. Ролик был опубликован на YouTube 3 июня.

В новом трейлере журналисты показали один из уровней игры, в котором причудливым образом смешались элементы больницы и казино. Путешествуя по нему Разу (главному герою проекта) предстоит решать различные головоломки и сражаться с противниками.

Напомним, что приключенческая игра Psychonauts 2 должна выйти в 2021 году. Точная дата пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата релиза игры Ghostrunner на консолях нового поколения