Томск, , 14:40 — REGNUM Ещё четыре пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в областном оперативном штабе.

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Все четверо ковид-пациентов входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, уточнили в оперштабе.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 440 жителей Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в регионе выявлено 32 940 носителей коронавируса, выздоровели 31 824 человека.

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