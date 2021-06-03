Москва, , 14:39 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин приветствовал решение Минфина выйти из доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и назвал его последовательным шагом.

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«Правильно поддержать это решение. В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления», — отметил Володин в ТГ-канале.

Он напомнил, что прецеденты уже были неоднократно, например, в ситуации с Ираном.

«Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России», — подчеркнул спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Минфина Антона Силуанова, министерство в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото. Новая структура ФНБ будет выглядеть следующим образом: доллар 0% (ранее 35%), евро 40% (ранее 35%), юань 30% (ранее 15%), золото 20% (ранее 0%), британский фунт 5% (ранее 10%), йена 5% (как и раньше).

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