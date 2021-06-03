Москва, , 14:41 — REGNUM Заявления главы КПРФ Геннадия Зюганова о якобы возможности манипуляций при участии администрации президента РФ на грядущих в нынешнем году парламентских выборах, прокомментировал 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными», — заявил он журналистам и добавил, что в Кремле с этим категорически не согласны.

«Такие обвинения слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», — добавил Песков.

Также он указал, что лидер КПРФ постоянно контактирует с администрацией президента России по подготовке и проведения выборов в парламент страны.

«Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем — да, их предостаточно», — утонил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил на своей странице в соцсети Twitter в преддверии выборов в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре текущего года, что «в АП РФ сидят «умельцы», намеревающиеся «манипулировать гражданами и дурачить народ».