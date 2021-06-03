Ворсино, Калужская область, , 14:47 — REGNUM Созданию нового логистического комплекса для обработки товаров и грузов на территории Калужской области посвящено соглашение между правительством области, АО «Фрейт Вилладж Девелопмент» и ООО «КСС РУС», которое было заключено 3 июня в рамках работы XXIV Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили губернатор Владислав Шапша, генеральный директор АО «Фрейт Вилладж Девелопмент» Светлана Панжина, руководитель филиала ООО «КСС РУС» Иван Молев. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Церемония подписания соглашения Admoblkaluga.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

В рамках соглашения предусмотрено создание в регионе логистического комплекса «КСС РУС» для обработки товаров и грузов компаний-партнёров, в том числе ориентированных на экспорт.

«Два года назад компания «КСС» уже открыла в Ворсино распределительный центр для полимерной продукции. Инвестировала в этот проект 2,3 миллиарда рублей. Сегодня мы скрепили подписями договоренность о создании еще одного комплекса для обработки, складирования и хранения товаров. Реализация проекта отвечает нашим задачам по наращиванию промышленного и инвестиционного потенциала региона. 1,8 миллиарда рублей инвестиций — это серьезный вклад в экономику региона. К тому же это новые рабочие места и дополнительные отчисления в региональный бюджет», — отметил Владислав Шапша.

ООО «КСС РУС» — подразделение немецкой логистической компании Karl Schmidt. Специализация — логистика (складирование, фасовка/переупаковка, перевозка). Кроме того, компания занимается проектированием и строительством логистических комплексов для насыпных грузов. Это будет уже второй проект компании КСС РУС в Калужской области, который направлен на расширение уже действующего логистического хаба. Увеличение мощностей логистического кластера будет способствовать привлечению дополнительных резидентов в индустриальный парк «Ворсино».

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский губернатор на ПМЭФ-2021 подписал соглашение на 12 млрд рублей