Киев, , 14:42 — REGNUM 307 депутатов Верховной рады Украины одобрили законопроект № 4651 об усилении ответственности за недостоверное декларирование. Об этом сообщил 3 июня парламентский телеканал «Рада».

Теперь в случае, если чиновник заведомо внесёт в декларацию данные, которые отличаются от реальных на сумму от 500 до 2 тыс. прожиточных минимумов ($41,5 тыс. — $166 тыс.), его могут оштрафовать на сумму 1865−2,5 тыс. в долларовом эквиваленте, привлечь к общественным работам или ограничить свободу на срок до двух лет.

Если различие между задекларированной и реальной суммой превышает $166 тыс., чиновника могут на два года лишить свободы, запретив занимать определённую должность.

Тюремный срок также предусмотрен за неподачу декларации.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков предложил сформировать отдельный орган, который принимал бы решения о признании того или иного человека олигархом.

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