Москва, , 14:35 — REGNUM Охотское море как де-юре, так де-факто относится к шлейфу России. Следовательно, у морской охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации возникает не только право, но и обязанность по защите водных рубежей нашей страны, заявил корреспонденту ИА REGNUMадвокат Шон Бетрозов.

«Заявление правительства Японии о немедленном освобождении моряков и судна необоснованно. Иностранцам промысел в российских водах фактически запрещен.

До начала рыболовного промысла в прибрежной территории России, японская сторона должна была направить дипломатическую ноту, что вероятно, сделано не было. Эта процедура носит не уведомительный, а разрешительный характер.

Действия российских пограничников состоятельны и соответствуют как национальному, так и международному праву.

Если будет доказано, что японские моряки вели незаконную добычу водных биологических ресурсов, то им грозит реальное лишение свободы на территории России», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии считает неприемлемым задержание российскими пограничниками в Охотском море 28 мая японского рыболовного судна.

Читайте также: Токио заявил протест России из-за задержания японской рыболовецкой шхуны