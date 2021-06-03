Берлин, , 14:40 — REGNUM В немецком городе Амберг выставили на продажу советский внедорожник ГАЗ-69 с силовым агрегатом британской компании. Об этом сообщается на сайте Autoscout24.com.

Выставленный на продажу внедорожник сошёл с заводского конвейера в 1973 году. За это время машина проехала 29 196 км. В описании к автомобилю указано, что на его кузове есть следы ржавчины. При этом вседорожник полностью исправен и находится на ходу.

В движение ГАЗ-69 приводится дизельным мотором фирмы Perkins. Его рабочий объём равен 1,8 литра, а производительность составляет 44 л. с. Двигатель агрегатируется с механической коробкой передач и системой полного привода.

Стоит отметить, что заводская модель ГАЗ-69, выпускавшаяся в СССР, оснащалась 2,1-литровым бензиновым мотором мощностью 55 л. с.

За ГАЗ-69 продавец хочет выручить 2 990 евро (около 268 тыс. рублей).

Напомним, компания Perkins занимается изготовлением двигателей с 1932 года. Дизельные силовые агрегаты британского производителя используются для создания бытовых и промышленных электрогенераторов. Линейка моторов компании включает в себя двигатели мощностью от 4 до 2000 кВт.

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