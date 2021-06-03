Пхеньян, , 14:39 — REGNUM В КНДР осудили политику властей Южной Кореи за участие военных в учениях Red Flag Alaska. Об этом сообщает информационных северокорейский интернет-портал Arirang Meari.

Журналисты отметили, что не смотря на пандемию коронавируса в 2020 году военные Южной Кореи провели 153 военных учения, а также совместные учения с американскими военнослужащими.

Как сообщало ИА REGNUM, более ста южнокорейских военнослужащих и шесть истребителей F-15K отправились на Аляску для участия в ежегодных многонациональных учениях Red Flag Alaska.

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