Москва, , 14:32 — REGNUM В Греции надеются на восстановление туристического сезона для граждан России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как заявил 3 июня на пресс-конференции в Москве директор представительства в РФ и СНГ Греческой национальной туристической организации Поликарпос Эфстатиу, будет доступно восемь регулярных рейсов Москва-Афины от компании «Аэрофлот», а также Москва-Салоники и Москва-Родос от компании S7 один раз в неделю.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Греции с каждым днём улучшается. Крит и Родос получили значок «COVID free». Также он указал, что, прибывающим в страну придётся сдавать текст и если экспресс-тест окажется положительным, то необходимо будет провести 14 дней в карантине. В случае, если турист заболел на отдыхе, лечением будет заниматься греческое государство.

Руководитель департамента маркетинга и PR представительства в РФ и СНГ Греческой национальной туристической организации Тсонос Илиас уточнил, что по прибытии в Грецию туристы проходят процедуру выборочного экспресс-теста. Выборка туристов, которым необходимо пройти экспресс-тест, проводится случайно.

Он отметил, что передвижение по стране может осуществляться при соблюдении санитарных мер: ношение масок в закрытых помещениях по-прежнему необходимо, ограничения количества людей при встречах не распространяются на членов одной семьи.