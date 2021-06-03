Рязань, , 14:36 — REGNUM Арестованное имущество присвоил себе судебный пристав-исполнитель одного из подразделений УФССП России по Рязани. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Госслужащий в июне 20 218 года в рамках исполнительного производства в составе группы должностных лиц арестовывал имущество одного должника. При этом процедура проводилась без составления необходимых документов и передачи вещей ведущему исполнительное производство судебному приставу-исполнителю. После этого во владении подозреваемого остались два телевизора и электропечь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение вверенного имущества с использованием своего служебного положения». Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками регионального УФСБ.