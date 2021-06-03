Тверь, 3 июня, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Одним из первых резидентов инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» в Тверской области станет компания «Фодеско-МАК». Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта подписали 3 июня губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании «Фодеско-МАК» Денис Панченко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. На подписании присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Событие стало частью деловой программы Петербургского международного экономического форума-2021.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В период ограничений из-за пандемии коронавируса мы оставили максимально открытой нашу экономику. Наши производства работали с соблюдением санитарных требований. Это позволило обеспечить работу малого бизнеса. Также продолжаем взаимодействие с инвесторами», — отметил Игорь Руденя на встрече с Антти Хелантеря.

«Мы говорили о потенциале региона, планах по развитию производства компании «Фодеско» в Твери. Также обсудили возможность визита посольства в Тверскую область», — сообщил журналистам по итогам встречи Антти Хелантеря.

В рамках подписанного соглашения предполагается строительство высокотехнологичного завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». Начало строительства запланировано в 2022 году. Денис Панченко отметил, что размещение мощностей предприятия на площадке Боровлево-3 даст мощный толчок для развития. Он также отметил, что «такого выгодного предложения у нас не было за все время работы в тверском регионе».

В настоящее время заводы Fodesco работают в Финляндии (Контиолахти) и в России (Тверь). «Фодеско-Мак» производит продукцию, востребованную в авиастроении, автомобилестроении, медицине. Компания является субпоставщиком для производителей литья из пластмассы, резины, цветных металлов и металлообрабатывающей промышленности на российские и зарубежные рынки. Для резидентов парка «Боровлево-3» в Тверской области предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки, в том числе льготный налоговый режим, освобождение от налога на землю, от налога на имущество, снижение налога на прибыль, наличие необходимой инфраструктуры.

Добавим, что на протяжении многих лет Тверскую область с Финляндией связывают взаимовыгодные торгово-экономические отношения, а также сотрудничество в области культуры и образования. Из Тверской области в Финляндию поставляют древесину и изделия из нее, бумагу, картон, кофейную продукцию, оборудование, механические устройства.