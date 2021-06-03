Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Грибковое заболевание мукормикоз («чёрная плесень») опасно для человека при ослабленном иммунитете, заявила 3 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

По её словам, «чёрная плесень», как и любой инфекционный агент, всегда опасна, всё зависит от того, в каком состоянии находится наш иммунитет.

«В условиях поражения иммунитета, вызванных COVID-19, а иногда тактикой (лечения), которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии», — сказала Попова на полях Петербургского международного экономического форума.

Поэтому, подчеркнула она, крайне важно соблюдение всех правил — ношение масок и использование антисептиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Индии пациент, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, а также три грибковых заболевания — «черная плесень», «белая плесень» и, впервые, «желтая плесень», скончался в больнице города Газиабада пригорода Нью-Дели. 59-летний Кунвар Сингх лечился от COVID-19, и у него были выявлены три грибковых заболевания.

Читайте также: В Индии скончался пациент с заболеванием «желтая плесень» — PTI