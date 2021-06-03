Уфа, , 14:35 — REGNUM Министры Башкирии отчитались о своих доходах за прошлый год. Об этом 3 июня сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, самый большой доход в декларации указал министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев (15,3 млн рублей).

«В задекларированном доходе за 2020 год большая часть отраженной суммы, а это порядка 12,5 млн рублей, указаны средства, полученные от продажи жилого помещения — квартиры по ул. Р. Зорге, которой ранее владел Рамзиль Наилевич, и которая декларировалась годами ранее, как объект недвижимости, находящийся в собственности. Остальная сумма — это доход по основному месту работы: до марта 2020 года в качестве начальника Управления капитального строительства РБ и переходом на работу в министерство строительства и архитектуры РБ (ранее именуемый Госстрой РБ)», — приводит издание слова пресс-секретаря этого ведомства Лии Губайдуллиной.

Отмечается, что на втором месте рейтинга уровня доходов среди министров Башкирии находится глава министерства молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов (9,2 млн рублей).

«В этом случае заработок тоже полностью не связан с профессиональной деятельностью Хабибова. В прошлом году он продал земельный участок, дом и взял кредит на покупку нового жилья», — сообщает издание.

«Бронза» у министра промышленности и энергетики региона Александра Шельдяева (8,1 млн рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии министра строительства и архитектуры Рамзиля Кучарбаева обвинили в превышении должностных полномочий по месту предыдущей работы.