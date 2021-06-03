Москва, , 14:29 — REGNUM Законопроект о налоговых послаблениях для государственных научных центров разработали депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Предлагается сократить научным учреждениям размер отчислений по налогу на прибыль или размер обязательных дивидендных отчислений в бюджет. Если закон найдет поддержку, что они смогут выплачивать в бюджет не более 25% прибыли или не более 25% от суммы дивидендов (сейчас 50%).

«Высвободившиеся средства должны будут направляться на развитие науки и стимулирование кадров», — отметил Миронов.

В настоящее время в перечень научных организаций со статусом государственного научного центра Российской Федерации включены 42 организации.

Читайте также: Регионы РФ могут получить право финансировать федеральные вузы