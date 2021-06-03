Варшава, 3 июня 2021, 14:29 — REGNUM Экшен-игра Ghostrunner получит отдельные версии для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5. Об этом 3 июня сообщает издание Gematsu.
Релиз новых версий состоится 28 сентября 2021 года. Владельцы игры на PS4 и Xbox One смогут загрузить обновление для консолей нового поколения бесплатно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработчики из студии One More Level анонсировали разработку сиквела Ghostrunner. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
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