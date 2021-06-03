Нур-Султан, , 14:24 — REGNUM Евразийский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит $80 млн на модернизацию очистных сооружений Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), сообщили в пресс-службе компании «КазМунайГаз».

В рамках проекта планируется построить оградительную дамбу и новый трубопровод длиной 3,5 км для подачи сточных вод завода на очистные сооружения. В настоящее время действует открытый отводящий канал.

В «КазМунайГаз» отметили, что сточные воды будут проходить двухэтапную очистку на новых механических и действующих биологических очистных сооружениях.

Часть очищенной воды будет поступать на НПЗ, а часть на очистные сооружения для нужд города Атырау. Это, в свою очередь, сократит водозабор в реке Урал, добавили в компании.